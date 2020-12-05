Серийного вора судили в Хабаровске

Не оставляйте в припаркованном авто вещи и важные документы, даже если уходите на пару минут Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске в Железнодорожном районном суде рассматривалось дело иностранного гражданина, обвиняемого по девяти эпизодам. Все преступления совершены по статье 158 УК РФ, то есть кража, при этом шесть из девяти – с причинением значительного ущерба.

Суд установил, что всего за три месяца, с марта по май 2020 года, подсудимый причинил ущерб пострадавшим на общую сумму 64 тысячи рублей. Мужчина ходил по парковкам, осматривая салоны припаркованных авто в поисках наживы. Кроме этого, он ухитрился украсть кошелок у водителя автобуса, в котором было 50 тысяч рублей.

Криминальную карьеру серийного вора прервали следователи. Собранных ими доказательств, а также полного признания вины подсудимым, суд признал достаточным для вынесения обвинительного приговора. Иностранца приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.