В Народном совете при губернаторе Хабаровского края обсудили поддержку малого бизнеса и самозанятых

В белом доме готовы сотрудничать со всеми, кто желает Хабаровскому краю и его жителям процветания Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Вопросу развития предпринимательства в Хабаровском крае были посвященные последние совещания Народного совета при губернаторе. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, три совещания прошли в формате онлайн.

Порядка десяти инициатив представители на обсуждение члены Народного совета. Все предложения рассмотрит специальная рабочая группа. Основной упор предлагается сделать на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, некоторые инициативы касаются изменений в налогах. Практически все сходятся в том, что нужно усиливать взаимодействие бизнеса и власти.

Как отмечают в краевом министерстве инвестразвития и предпринимательства, многие предложенные идеи перекликаются с целями и задачами, которые стоят перед ведомством в рамках национальных проектов.

Напомним, Народный совет был создан по инициативе Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края. Глава края предложил активным и неравнодушным людям войти в совет, чтобы диалог между народом и властями стал по-настоящему прямым и открытым.