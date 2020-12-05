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Мэрия Хабаровска заявила о прекращении шествий в поддержку Сергея Фургала

По данным администрации, протестующих в эту субботу набралось около сотни человек
Ксения ТУРТЫГИНА
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На фото видно, что люди собрались, но их крайне мало

На фото видно, что люди собрались, но их крайне мало

Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска объявила, что протестная активность в городе практически сошла на нет: в субботу 5 декабря 2020 года количество участников «марша Фургала» едва достигло ста человек.

- Люди находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий, - особо подчеркивается в официальном сообщении.

В середине осени мэрия заявила, что наметилась устойчивая тенденция на снижение числа участников несанкционированных акций. Причины, возможно, стоит искать в погоде (все-таки зима), штрафах и административных арестах (акции несогласованы) или в чем-то еще.

Напомним, стихийные шествия начались 11 июля 2020 года, через два дня после ареста Сергея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края. Ему инкриминируют организацию заказных убийств. С июля и по настоящее время Сергей Иванович находится в СИЗО Лефортово. Срок следствия продлевали трижды, последний раз - до марта 2021 года.