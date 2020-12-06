Обстановка в Хабаровском крае на 6 декабря 2020 года: погода, радиация, ледостав Фото: Борис КОКУРИН

По данным метеорологов в Хабаровске в это воскресенье без существенных осадков, температура ночью от - 14 до -12, днем от -8 до -6, ветер юго-западный 7-13 м/с.

В южных районах – без существенных осадков, температура ночью от -17 до -10, днем от -11 до -5, ветер юго-западный 9-14 м/с.

В центральных районах – без существенных осадков (Верхнебуреинский муниципальный район - местами небольшой снег), температура ночью от -30 до -10, днем от - 16 до -3, ветер западный, юго-западный 6-12 м/с.

В северных районах – без существенных осадков, температура ночью от -24 до -13, днем от -20 до -6, ветер западный, северо-западный 5-13 м/с (на побережье Тугуро-Чумиканского района местами порывы до 15-20 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.

На реке Амур у г. Хабаровск, сс. Троицкое и Малмыж установился ледостав. На остальных реках существенных изменений в водном и ледовом режиме нет.