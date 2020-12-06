Из горящего дома в Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли двух человек Фото: Борис КОКУРИН

О том что в Комсомольске-на-Амуре по улице Советской горит квартира в многоэтажном доме пожарным сообщили очевидцы. Расчеты немедленно выдвинулись на место происшествия и там полученная информация подтвердилась.

В огонь на разведку отправились сформированные звенья газодымозащитной службы, их главная задача найти людей и помочь выйти из опасного помещения, так же разведчики могут найти очаг возгорания и оценить его силу.

- Пожар произошел на кухне трехкомнатной квартиры дома. Огнеборцам потребовалось всего несколько минут, чтобы локализовать пламя, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Примерно через полчаса пожар был полностью ликвидирован. От огня пострадала кухня по всей площади, а также дверь в туалет и ванную комнату, входная дверь. Из-за сильного горения в тамбуре квартир №23 и 24 пострадал потолок.

Из квартиры, где находился очаг возгорания пожарные вывели мужчину с сильными ожогами тела, его немедленно доставили в больницу. Из квартиры выше при помощи спасательного устройства эвакуировали женщину, она надышалась дымом, но чувствовала себя нормально. Так же врачи осмотрели ее пожилую соседку. К счастью, им обеим госпитализация не понадобилась.

Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.