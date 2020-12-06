Хабаровская набережная подключилась к системе «Безопасный город» Фото: Администрация Хабаровска

Как сообщили в администрации Хабаровска теперь за порядком на набережной и в прилегающем к ней парке сотрудники полиции смогут следить дистанционно. Буквально на днях более 70 видеокамер были подключены к городской системе «Безопасный город».

- Системы видеонаблюдения на набережной находятся в ведении у краевых структур, ранее сигнал с них поступал только в локальные центры мониторинга организации, отвечающей за культурно-спортивный объект. Мы успешно скоординировали действия нашего МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» и КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края». После ряда технических процедур и включения устройств в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», видеоряд с камер теперь поступает в полицию. Наблюдать за общественным порядком компетентные органы будут и днем, и ночью. Камеры позволят правоохранителям более оперативно реагировать на любые происшествия, будь то драка или кража, — рассказал Юрий Кононенко, консультант городской профильной службы.

В будущем планируется более 3000 разрозненных камер уличного видеонаблюдения установленных на улицах Хабаровска соединить в единую систему и подключить к программно-аппаратному комплексу «Безопасный город». План мероприятий уже разработан и понемногу реализуется.