Неплательщик алиментов в ЕАО не захотевший облагораживать улицы проведет две недели под арестом. Фото: УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

Изначально жителя Октябрьского района Еврейской автономной области уличили в неуплате алиментов. Суд приговорил неплательщика к обязательным работам – мужчина должен был облагораживать улицы (чтобы под этим не подразумевалось) родного поселка в течение 90 часов. Однако неплательщик оказался еще и прогульщиком.

- Судебный пристав-исполнитель отделения вынес постановление о направлении должника в администрацию Нагибовского сельского поселения, обязав его выполнять обязательные работы, путем облагораживания территории, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Однако в установленный период мужчина без уважительной причины не выходил на выполнение обязательных работ, на предупреждения сотрудника органов принудительного исполнения об ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ игнорировал.

Пристав составил протокол об уклонении от отбывания обязательных работ и отправил его в суд. Там мужчину признали виновным и приговорили его к 14 суткам ареста.