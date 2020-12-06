В Хабаровске два телефонных мошенника получили реальные сроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подсудимые – житель Хабаровска и уроженец Республики Таджикистан обвинялись в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Как установил суд что мужчины случайно набирая телефонные номера обзванивали ничего не подозревавших людей, представлялись их родственниками и знакомыми, попавшими в беду, и просили занять деньги – перевести их на карту или абонентский номер

Суммы были разными, но меньше 2000 рублей они не просили. Общий ущербы нанесенный предприимчивыми жуликами составил более 700 тысяч рублей. В общей сложности от действий телефонных мошенников пострадали 36 человек. При этом один из обвиняемых начал заниматься преступным промыслом уже отбывая наказание в местах не столь отдаленных.

- Центральным районным судом города Хабаровска подсудимые признаны виновными, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 3 месяца и 3 года 3 месяца с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.

Впрочем, пока приговор в законную сил не вступил и у осаженных есть время его обжаловать.