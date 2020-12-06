В Хабаровске пожарные ликвидировали пожар в жилом доме на улице Лазо Фото: Борис КОКУРИН

Пожарные расчеты вызвали жители одного из пятиэтажных домов, расположенных по улице имени Лазо. По их словам, в доме, и особенно во втором подъезде много дыма, людям трудно дышать. Пожарные немедленно выехали к месту происшествия.

После тщательного обследования было выяснено что очаг возгорания находится в подвале пятиэтажки – горели вещи. Площадь горения составила 8 квадратных метров, причем огонь по шахте, в которой располагались электрокабели пошел вверх, что могло грозить серьезными неприятностями жильцам.

- Жители из задымленного подъезда вышли на улицу, в том числе с помощью пожарных. «Всего эвакуировано было 25 человек», —сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Через 57 минут огонь был локализован, еще через час полностью потушен. К счастью, пострадавших нет. Сейчас на месте пожара работают следователи и инспекторы Госпожнадзора – их задача выяснить из-за чего возникло возгорание, и кто виноват в произошедшем. Всего для ликвидации пожара и его последствий привлекалось 18 человек и 7 единиц техники.