Михаил Дегтярёв посетил петроглифы Сикачи-Аляна. Фото: Эдуард Грищук

Хотя к основным достопримечательностям поселка сегодня практически не добраться, но несколько рисунков увидеть всё же удалось.

- Нужно дать распоряжение ведомственному министерству, чтобы защитить то, что мы видели, защитить памятники истории, которые древнее египетских пирамид. Защитить от вандалов в первую очередь и, разумеется, сделать их достоянием всего мира. Возможно, это будет музей под открытым небом, возможно найдём иной способ сохранить бесценные следы прошлого, - отметил врио губернатора Хабаровского края.

И действительно количество надписей типа «здесь были...» значительно превышает количество сохранившихся наскальных рисунков, а некоторые из «новых живописцев» умудрились нанести свои шедевры поверх древних.

Стоит отметить, что Михаил Дегтярёв продолжает в выходные ездить по районам Хабаровского края, знакомиться с ними, больше узнавать о жизни людей и достопримечательностях региона который он возглавляет.