Молоко должно быть местного производства: Михаил Дегтярев посетил сельхозпредприятия в районе имени Лазо Фото: Правительство Хабаровского края

На этот раз внимания врио губернатора Хабаровского края удостоились два сельскохозяйственного предприятия – «Амурская заря» в Георгиевке и «Полетное» в одноименном селе.

В целом дела у производителей молока идут не плохо, но могли бы существенно лучше. Так в «Амурской заре» по словам ее директора могут производить около 50 тонн молока в день - в 10 раз больше нынешних объемов. На предприятии сейчас 990 голов крупного рогатого скота, в том числе 500 коров.

В следующем году сельхозпроизводители рассчитывают воспользоваться грантом на наращивание племенного поголовья и модернизацию животноводческих помещений. Уже через три года там рассчитывают увеличить дойное стадо до 900 голов.

На поддержку надеются и в «Полетном» - при помощи гранта здесь рассчитывают приобрести 400 голов племенного молодняка и оборудовать для них коровник.

- Вижу, что люди готовы работать, у них горят глаза. Поэтому мы должны использовать имеющиеся инструменты господдержки, чтобы помочь молочным фермам расти и развиваться. Необходимо сделать так, чтобы все молоко, которое стоит на полках хабаровских магазинов, было местного производства, - подчеркнул глава региона.