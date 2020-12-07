Обстановка в Хабаровском крае 7 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 7 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -14 -12, днем -8 -6, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона без существенных осадков, ночью -13 -11, днем -7 -5, ветер юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах без осадков, температура ночью -20 -18, днем -9 -7, ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. На севере края без осадков, ночью -23 -21, днем от -21ºС до -19ºС, ветер западный, северо-западный 12-17 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в Хабаровского крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в регионе 26248. Из них вылечились 19701, скончались 166. За минувшие сутки в регионе выявили 341 новый случай заражения.