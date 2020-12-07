В хабаровской библиотеке выберут лучшие новогодние открытки Фото: Алексей ФОКИН

В хабаровской краевой библиотеке имени Н. Д. Наволочкина выберут лучшие новогодние открытки. Чтобы участвовать в конкурсе, надо нарисовать и выложить работу в Instagram. Это одно из условий.

- Чтобы создать атмосферу настоящей сказки и поднять настроение себе и близким, бывает достаточно поздравления и праздничной открытки. Каждый желающий может создать ее своими руками и опубликовать изображение готовой работы в своем аккаунте в соцсети с хештегом #Открытка_ХКДБ, - рассказали сотрудники библиотеки.

Авторов лучших работ наградят памятными подарками и призами. К слову, открытки, присланные на конкурс, покажут в новогоднем марафоне ХКДБ имени Н. Д. Наволочкина. Конкурс будет длиться до 21 декабря 2020 года. Присоединиться к творческому состязанию приглашают всех желающих.