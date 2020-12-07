Обстановка в Хабаровске 7 декабря 2020 года: отключения воды и отопления, заболеваемость

Обстановка в Хабаровске 7 декабря 2020 года в Хабаровске: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Борис КОКУРИН

По данным на утро 7 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 0,3 тонны противогололедных средств, вывезли 95 кубометров снега и мусора.

- Кроме того, за минувшие сутки случилась 31 дорожная авария, семь пожаров и три возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 945 раз, - рассказали в городской администрации. - Сегодня утром на городские маршруты вышли 594 единицы общественного транспорта. Из них 31 трамвай, 18 троллейбусов и 545 автобусов.

По данным на вечер 6 декабря, в Хабаровске за последние сутки диагностировали COVID-19 у 252 жителей города. Общее число заболевших в краевой столице с начала пандемии - 18961 человек. Жителям и гостям города настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.