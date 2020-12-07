«Меня все время наказывают как какого-то врага народа»: подробности последней встречи Сергея Фургала с членами ОНК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 5 декабря, члены ОНК города Москвы посетили в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Итоги посещения опубликовала в своем аккаунте в Instagram Марина Литвинович. С ее слов, Сергей Иванович страдает из-за того, что снова лишен общения и информации.

- Письма к нему снова не приходят (последние послания ему передали два месяца назад). Звонки и свидания тоже запрещены - следователь не разрешает звонить, а свидания запрещены из-за коронавируса, - рассказала Марина.

Она также добавила, что письма и телеграммы, написанные Фургалом, уходят к следователю. Экс-губернатор сказал, что перестал расписываться в уведомлениях о том, что его письма ушли не к адресату, а следователю. Сам Сергей Иванович рассказал, что в СИЗО требуют соблюдения правил внутреннего распорядка, а в отношении них (содержащихся под стражей - прим. ред.) можно нарушать закон, получается? Возникает правовой нигилизм.

- Если стоит задача наказать человека, пусть прямо говорят об этом. А то получается, что меня все время наказывают как какого-то врага народа и предателя, - рассказал Сергей Фургал.