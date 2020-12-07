Онлайн-форум «Перезагрузка бизнеса» состоится уже сегодня, 7 декабря

Сбербанк приглашает предпринимателей присоединиться к бесплатному онлайн-форуму «Перезагрузка бизнеса», который состоится уже сегодня, 7 декабря. Начало трансляции в 11:00 (время местное).

Признанные эксперты федерального уровня из разных областей (маркетинг, финансы, soft skills, психология) расскажут представителям малого бизнеса об инструментах повышения эффективности и ответят на острые вопросы. Также участники форума смогут увидеть экспертный разбор кейсов двух предпринимателей, построивших успешный бизнес во Владивостоке.

Спикеры онлайн-форума «Перезагрузка бизнеса»:

• Игорь Манн - известный маркетолог, автор популярных книг о маркетинге;

• Максим Батырев - известный российский менеджер, предприниматель, автор книг о лидерстве и бизнесе, получивших особое признание читательской аудитории;

• Виктория Шиманская - доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

• Михаил Смолянов - эксперт в области финансового учета для малого бизнеса;

• Тимур Соколов - консультант, тренер и коуч для владельцев и первых лиц бизнеса.

Трансляция форума будет проходить на сайте СберБизнес | Live по ссылке.