В Хабаровске мужчин с переломами доставили в больницу после аварии Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В минувшие сутки, 6 декабря, на улице Прогрессивной случилась авария. По предварительной информации, инцидент произошел утром. Машина Nissan X-Trail двигалась по улице Прогрессивной со стороны улицы Краснореченской в сторону улицы Ворошилова. В районе дома №11 на улице Ворошилова водитель врезался в автомобиль Toyota Caldina.

- Авария произошла, по основной версии, из-за того, что водитель неправильно выбрал дистанцию. После удара машину Toyota Caldina отбросило на впереди стоящий автомобиль Toyota Allex. Травмы получили водители автомобилей Toyota Caldina и Toyota Allex. Они находились между машинами и занимались ремонтом, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожных знаков.