В правительстве Хабаровского края новые назначения в минспорта и минприроды Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В правительстве Хабаровского края анонсировали новые кадровые перестановки. Так, главой регионального министерства физкультуры и спорта стал Дмитрий Чикунов. Ранее он занимал должность заместителя министра - председателя комитета по физической культуре и спорту.

- Елену Балезину назначили исполняющей обязанности министра природных ресурсов, а Вадима Сабурова - исполняющим обязанности председателя комитета лесного хозяйства. Обе кандидатуры сейчас проходят согласование в профильных федеральных структурах, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее стало известно о назначении министра ЖКХ. Ведомство возглавил Дарий Тюрин, который с июля 2020 года до сегодняшнего дня был в должности исполняющего обязанности министра ЖКХ. Кроме того, краевое министерство здравоохранения возглавил Юрий Бойченко.