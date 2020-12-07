В Комсомольск-на-Амуре завозят снег Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

По прогнозам синоптиков в декабре снега будет мало. Однако скоро Новый год, значит, пора обустраивать зимние городки. В Комсомольске -на- Амуре наблюдается явный дефицит «материала» для этих целей, поэтому решили завозить снег в город.

- На сегодняшний день на главной площади города уже установили основание для елки и каркас горок. Сегодня начали завозить снег, - рассказали в пресс -службе городской администрации. - Работу по доставке снега выполняют за счет средств благотворителей.

Отметим также, что монтировать новогоднюю городскую елку начнут в ближайшие два дня. Для этого уже заготовили 120 живых елок. Скоро в город доставят новые гирлянды для нее. Одновременно с этим продолжают обустраивать новогодний городок у Дома культуры Авиастроителей.