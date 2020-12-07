Напиши новогоднее письмо Сборной России по футболу Фото: Почта России

Футболисты и официальная почта российского футбола предлагают болельщикам написать письмо с новогодним пожеланием и словами поддержки сборной. Участники конкурса смогут рассказать свою личную историю, связанную с футболом, и поддержать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами игроков сборной.

Отправить письмо можно тремя способами:

• в бумажном виде - письмом до востребования по адресу: 115172, Москва, улица Народная, 9. В строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»;

• в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;

• через форму на сайте pochta.rfs.ru;

Начиная с 8 декабря, игроки и легенды сборной по вторникам будут выбирать три самые интересные, трогательные и необычные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными призами.

- Новый год - особенный праздник, который, как и национальная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим многочисленным болельщикам, которые на трибунах стадионов и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу команду. И со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых преданных из них, - отметил Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России.

Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года. Подробности можно найти на сайте pochta.rfs.ru.