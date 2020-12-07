Администрацию района в Хабаровском крае оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрацию Ванинского района в Хабаровском крае оштрафовали на 50 тысяч рублей. Наказание последовало за неисполнение требований прокурора. По предварительной информации, представители закона в рамках надзорной деятельности потребовали от чиновников информацию об организации теплоснабжения и водоснабжения населения поселка Монгохто.

Согласно данным, поступившим в прокуратуру района 4 сентября 2020 из администрации, объекты ЖКХ, расположенные в поселке, находятся в процессе передачи в хозяйственное ведение, проект распоряжения направлен предприятию для подписания.

- Однако акт передачи имущества подписан сторонами 1 сентября 2020, копию распоряжения от 1 сентября 2020 №315 «Об изъятии имущества из казны Ванинского района и передаче в хозяйственное ведение МУП «Янтарь» отправили в адрес предприятия по электронке 2 сентября 2020 года. То есть 4 сентября 2020 в прокуратуру района поступила недостоверная информация, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.