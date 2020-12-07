Триумф российских исследователей данных: подведены итоги AIJContest

В этом году состязание побило все рекорды популярности, собрав около 1000 дата-сайентистов из 43 государств

Завершилось международное онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest, которое Сбер организовал вместе с российскими и зарубежными партнерами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey.

В этом году состязание побило все рекорды популярности, собрав около 1000 дата-сайентистов из 43 государств, в том числе из таких экзотических, как Гана, Монголия, Шри-Ланка и Эквадор. В AIJ Contest 2020 впервые участвовали школьники, которые решали те же задачи, что и взрослые.

- AIJ Contest 2020 превзошел наши ожидания, - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. - От участников поступило более 2700 решений, многие из которых выполнены на мировом уровне. Радует, что у нас появилась постоянная аудитория: четверть претендентов уже участвовали в наших предыдущих соревнованиях. Но еще приятнее тот факт, что несмотря на огромное международное представительство, все призовые места и у старшеклассников, и у взрослых достались российским участникам. Это говорит о высоком уровне развития Data Science в стране.

Более подробную информацию о прохождение конкурса и его победителях можно увидеть на сайте.