Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 7 декабря 2020: лечатся 267 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 7 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре получают лечение 568 человек. Из них у 267 пациентов официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки по выздоровлению выписали пять человек, госпитализировали - 21.

- В реанимационном отделении находятся 28 пациентов. У одного человека только подозревают коронавирус. Кроме того, лечение получают 360 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 51 человека, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать противоэпидемиологические меры. Пожалуйста, избегайте мест массового скопления людей, носите маски, чаще и тщательнее мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.