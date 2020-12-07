В Хабаровском крае наградили участников борьбы с наводнением Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае наградили участников борьбы с наводнением. Церемония прошла в День добровольца. Благодарственные письма от руководителя региона Михаила Дегтярева получили более сотни активистов. С учетом пандемии награждали активистов индивидуально.

- Напомним, с амурским паводком помогали бороться около 600 активистов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в других населенных пунктах. Волонтеры строили и укрепляли гидрозащитные сооружения, заготавливали мешки с песком, рассказывали местным жителям о складывающейся обстановке, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что среди добровольцев на сегодняшний день около 1200 жителей региона. Среди них люди разных возрастов, в том числе студенты, воспитанники военно-патриотических объединений, школьники. К слову, ежегодно правительство региона выделяет гранты на реализацию волонтерских проектов и помогает их реализовать. Представители общественных организаций сотрудничают с краевым комитетом по гражданской защите и участвуют в общественном совете при комитете.