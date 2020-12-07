В ЕАО дети гуляли по непрочному льду под присмотром воспитателя Фото: Мария ЛЕНЦ

В ЕАО дети гуляли по непрочному льду под присмотром воспитателя. По предварительной информации, инцидент случился на озере Быкова вблизи села Ленинское. Несовершеннолетних заметил инспектор Государственной инспекции по маломерным судам во время рейда.

- Подростки вышли на лед в хоккейных коньках. Как оказалось, это был организованный массовый выход воспитанников одного из государственных учреждений под присмотром воспитателя. Всех ребят немедленно вывели на берег, с женщиной провели беседу по мерам безопасного нахождения на замерзших водоемах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Воспитателю напомнили, что в озере сохраняются проталины, оно плохо замерзает. Об инциденте также сообщили руководству госучреждения. Родителей также призывают рассказывать детям об опасности прогулок по неокрепшему льду. Чтобы предотвратить трагедии, инспекторы проводят для школьников уроки безопасности, рассказывают правила поведения, объясняют, что нужно делать, если провалился под лед.