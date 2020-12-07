«Мерзнуть на остановке не придется»: в Хабаровске корректируют работу автобусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске общественным транспортом ежедневно пользуются 118 тысяч горожан. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 196 тысяч человек. К пунктам назначения пассажиров постоянно доставляют порядка 600 транспортных средств.

При формировании графиков движения учитывают тот факт, что водители общественного транспорта (как и многие жители краевой столицы) продолжают болеть. Сейчас не работают 55 шоферов и 30 кондукторов. Поэтому приходится постоянно незначительно корректировать время работы транспорта на некоторых маршрутах.

- Например, на автобусах маршрутов №№21 и 23 плановый интервал движения увеличился с пяти до шести минут, а на №40 - с шести до семи минут. Так делают за счет сокращения времени межрейсового отстоя автобусов. Мерзнуть на остановке в длительном ожидании горожанам не придется, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

К слову, предложения по организации работы маршрутов принимают в городском профильном управлении по телефонам: 32-48-48, 30-21-82 и 32-93-58 или на адрес электронной почты upts@khabarovskadm.ru.