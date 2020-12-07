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Общество

В селе Гвасюги Хабаровского края построят безопасный мост

Сейчас жители перебираются через речку Гвасюгинка по самодельным мосткам
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Сейчас жители перебираются через речку Гвасюгинка по самодельным мосткам

Сейчас жители перебираются через речку Гвасюгинка по самодельным мосткам

Фото: Предоставлено

Село Гвасюги в районе имени Лазо разделяет практически пополам небольшая (с точки зрения географии) река Гвасюгинка. Как и у большинства рек в Хабаровском крае, у нее непростой характер. Много лет назад река его продемонстрировала: в наводнение был разрушен мост, соединявший половинки села. Жители села вместе с главой соорудили временную переправу.

- Я живу в районе имени Лазо всю свою жизнь и о гвасюгинском мосте наслышана. Когда меня избрали депутатом, новый мост для Гвасюгов стал одним из приоритетных для меня, - рассказала Татьяна Быченко, депутат Законодательной думы Хабаровского края. - Я сама пыталась пройти по тем мосткам, что сейчас есть, но побоялась - ограждения нет, мост шатается. Собственными силами решить вопрос ни село, ни район не могут - нужна помощь края.

От имени сельчан депутат попросила выделить понтоны для обустройства нормальной безопасной переправы. В течение года вопрос сдвинулся - положительный ответ получен. Министерство дорожного хозяйства края готовит документы на передачу понтонов в собственность села Гвасюги на безвозмездной основе. То есть как только все необходимые документы будут согласованы, понтоны доставят в село. Строительство понтонного моста, по которому можно будет перебираться через реку без риска для жизни, запланировано на следующий год.