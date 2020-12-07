Донорская суббота пройдет в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Донорская суббота пройдет 12 декабря в Хабаровске. На такой шаг на станции переливания крови пошли после многочисленных вопросов самих горожан. Доноров готовы принять в будущую субботу с девяти до 12 часов.

- Тем, кто готов прийти и сдать кровь, напоминают, что при себе необходимо иметь оригинал паспорта и СНИЛС. Помните, что надо соблюдать донорскую диету - не пить алкоголь как минимум за 48 часов до процедуры, не принимать сильнодействующие лекарства и отказаться от жирной и жареной пищи, - рассказали на станции переливания крови.

Среди требований к донорам: возраст старше 18 лет, вес не менее 50 килограммов, отсутствие временных или абсолютных противопоказаний. Стать донором можно, если вы не болели и не находитесь в контакте с больными COVID-19.

Более подробную информацию по проведению донорской субботы и процедуре сдачи крови можно узнать по телефону 36-60-39.