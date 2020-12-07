В Хабаровском крае в селе Корсаково-1 построили новый участок теплосети Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в селе Корсаково-1 построили новый участок теплосети. К централизованной системе уже подключили детский сад и тем самым снизили плату за отопление социального объекта. Протяженность нового объекта 400 погонных метров. Об этом сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в этом году провели реконструкцию двух участков тепловой сети в селе Рощино. В первом случае заменили 100 метров трубопровода с увеличением диаметра с 219 до 325 миллиметров, еще 60 метров - с увеличением диаметра с 159 до 219 миллиметров. В этом же населенном пункте строят станцию очистки воды на деньги из муниципальной казны.

Строительство новых объектов ЖКХ помогает улучшить техническое состояние коммунальных объектов, повысить качество, надежность и эффективность теплоснабжения потребителей. Отметим также, что в работы в этом направлении уже вложили 3,6 миллиона рублей.