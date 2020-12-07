Мастер спорта России международного класса: что известно о новом министре спорта Хабаровского края ФОТО: министерство спорта Хабаровского края

Ранее сообщалось, что министерство физкультуры и спорта Хабаровского края возглавил Дмитрий Чикунов. Глава региона Михаил Дегтярев уже подписал соответствующее постановление.

Известно, что Дмитрий Сергеевич имеет звание мастера спорта России международного класса. Он родился 18 сентября 1982 года в Хабаровске. В 2004 окончил Дальневосточную государственную академию физической культуры, а в 2018 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Служил в пограничных войсках, работать начал в 2004 году тренером по конькобежному спорту в обществе «Динамо». В 2006 году стал инструктором-методистом спортивной направленности в Хабаровской краевой школе высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта. В комитете по физической культуре и спорту правительства края трудится с 2008 года в должности главного специалиста отдела развития видов спорта. Заместитель министра спорта с 2014 года, с августа 2020 года был в должности и.о. министра физкультуры и спорта.