В Хабаровске заканчивается осенняя призывная кампания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске заканчивается осенняя призывная кампания. До 31 декабря в армию отправят 485 человек. По данным на 4 декабря, в армию призвали 353 хабаровчанина, то есть 73 процента призывников от общего плана. На сегодняшний день 234 новобранца уже отбыли к местам службы.

- Призывные комиссии работают с учетом ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Все помещения дезинфицируют. При прохождении медкомиссии у призывников измеряют температуру. Выполняется и требование по социальному дистанцированию и масочному режиму, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что во время призывной кампании также разыскивают уклонистов. Для этого проводят рейды с участием представителей комиссариатов и участковых полицейских. На прошлой неделе выявили двух таких молодых людей, которым и вручили повестки. Всего с момента старта призывной кампании во всех районах краевой столицы проведено более 80 рейдов по поиску уклонистов.