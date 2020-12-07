В санатории в ЕАО выявили зараженных коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В санатории в ЕАО выявили зараженных коронавирусом. В Облученскую больницу из Кульдура госпитализировали трех отдыхающих. К слову, все эти пациенты приехали в область из Хабаровского края. Сначала у них были признаки ОРВИ, после путем лабораторного исследования выяснили, что у женщин коронавирус.

- Отдыхающих оперативно госпитализировали. Ситуация в самом санатории находится на контроле. Соответствующие поручения уже дали главным врачам коронавирусного госпиталя в Облучье, районной больницы в Теплоозерске и заведующему амбулаторией в Кульдуре, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что сейчас в санатории находятся 197 человек, которые могли быть в контакте с заболевшими. Также там работает 150 человек персонала.

К слову, до этого момента в ЕАО все лечебные учреждения работали стабильно. В пятницу по области врачи обслужили 170 вызовов, в субботу и воскресенье - 187 и 186 вызовов соответственно.