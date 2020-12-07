Шатающийся пешеход пытался выдать наркотик за табак в ЕАО Фото: Олег ЗОЛОТО

Шатающийся пешеход пытался выдать наркотик за табак в ЕАО. Гражданин неопрятного вида привлек внимание правоохранителей, как оказалось позже, не зря. Инцидент случился вечером 6 декабря. Сотрудники отдела вневедомственной охраны патрулировали город и заметили подозрительную личность в районе улицы Стяжкина. Они решили его проверить, а гражданин захотел сделать ход конем.

- Мужчина заметил приближающийся служебный автомобиль и попытался сбросить сверток из газетной бумаги из правого кармана на землю. Его спросили, что внутри, он ответил, что там табак, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии ЕАО.

В итоге 36-летнего злоумышленника задержали. Позже его передали дежурному МОМВД «Биробиджанский». Вещество отдали на экспертизу, которая подтвердила, что в нем содержалось гашишное масло общей массой 0,04 грамма. В отношении нарушителя составили административный протокол. Разбирательства продолжаются.