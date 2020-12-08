Обстановка в Хабаровском крае 8 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -14 -12, днем -9 -7, ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. На юге региона местами небольшой снег, ночью -19 -12, днем -11 -6, ветер юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -27 -13, днем -17 -4, ветер западный, юго-западный 3-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На севере края без существенных осадков (Аяно-Майский район - местами небольшой снег), ночью -23 -15, днем -20 -12, ветер западный, северо-западный 5-12 м/с, на побережье местами порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 26583.