В декабре в Биробиджане стартует программа по отлову бездомных животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре в Биробиджане стартует программа «Отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск» по отлову бездомных животных. Ее запустят в тестовом режиме. До этого в течение всего 2020 года шли подготовительные работы - проводились рабочие встречи, разрабатывался пакет документов и процедура реализации этой программы в областном центре.

- На сегодняшний день между мэрией Биробиджана и областной общественной организацией защиты животных «Добрые руки» подписан контракт на декабрь. К слову, заявок от жителей поступает больше, чем предполагает контракт, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим также, что итоги работы в декабре учтут, когда будут планировать работу на 2021 год. Программа в тестовом режиме поможет понять, как механизм отлова животных будет работать в рамках действующего законодательства, какие трудности могут возникнуть.