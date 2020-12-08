Обстановка в Хабаровске 8 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро 8 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодного и горячего водоснабжения. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 4,8 тонны противогололедных средств, собрали и вывезли 255,4 кубометра снега и мусора.

- Кроме того, 7 декабря эвакуировали восемь неправильно припаркованных автомобилей, случилась 31 авария, три пожара и одно возгорание. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1074 раза, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, общее число заражений в Хабаровском крае 26583. Из них вылечившихся 20010. За минувшие сутки в регионе выявили 335 новых случаев заражения, из них 300 в Хабаровске. Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки и регулярно делать влажную уборку в помещениях.