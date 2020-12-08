В Хабаровске студента обвиняют в краже денег у приятельницы Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске студента обвиняют в краже денег у приятельницы. По предварительной информации, фигурант уголовного дела часто приходил к потерпевшей в гости. Однажды он выбрал момент, когда подруга занималась домашними делами. Парень взял ее телефон и через мобильный банкинг перевел на свою банковскую карту 150 тысяч рублей.

- Пропажу девушка обнаружила через несколько дней и обратилась в полицию. По данному факту провели проверку и установили причастность к краже денег гостя - 19-летнего студента одного из учебных заведений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, ранее молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Похищенные деньги обвиняемый потратил на ремонт автомобиля. Разбирательства в рамках уголовного дела уже закончились, материалы передали в суд. За этот проступок молодой человек рискует лишиться свободы на срок до шести лет.