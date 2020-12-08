В хабаровской больнице установили новое оборудование для диагностики сердца Фото: Правительство Хабаровского края

В Краевой клинической больнице №2 установили новое оборудование для диагностики сердца. Ангиографический комплекс обошелся в 50 миллионов рублей. Его приобрели и установили в рамках федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

- Новое оборудование поможет делать более детальное изображение артерий и кровотока внутри них. Полученная информация поможет опытному хирургу сделать выбор в пользу режимов для оптимального соотношения качественного изображения и минимальной лучевой нагрузки, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что новое оборудование заменит аппарат, который на сегодняшний день устарел как морально, так и физически. Нагрузка на него была высокая. В год выполняется около двух тысяч эндоваскулярных операций, на сердце - около тысячи. Напомним также, что Хабаровский край лидирует по выполняемым операциям по сердечно-сосудистому профилю.