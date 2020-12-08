Тренера в Хабаровском крае отметили за вклад в развитие самбо

Также отметили заслуги тренера в подготовке спортсмена Виталия Симакова. Последний стал победителем первенства мира по самбо.

Как отметил Дмитрий Чикунов, в регионе сильная школа самбо. Здешние спортсмены достойно представляют регион на соревнованиях различного уровня. Напомним, Виталий Симаков - спортсмен из Советско-Гаванского района - участвовал в первенстве мира в составе сборной России. Из 25 завоеванных медалей одна была на счету именно спортсмена из Хабаровского края.

Спортсмена и тренера Тараса Григорьевича Малевского поздравляют с заслуженной победой. К слову, это вторая медаль, которую заработали спортсмены из края на мировых соревнованиях. Ранее сообщалось, что Анастасия Шитикова в прошлом году завоевала золотую медаль первенства мира по самбо среди молодежи.