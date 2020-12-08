В Хабаровском крае перенесли Всероссийский день приема граждан из-за коронавируса Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае перенесли Всероссийский день приема граждан из-за коронавируса. Ранее анонсировали, что консультации проведут 14 декабря. Однако эпидемиологическая ситуация в регионе остается нестабильной, поэтому сроки проведения мероприятия скорректировали.

- Решение принято в правительстве края в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. В документе говорится, что регионам рекомендовано отложить проведение мероприятия, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, общероссийский день приема граждан проводят ежегодно в рамках празднования Дня конституции. Ранее сообщалось, что консультации проведут 14 декабря по предварительной записи в режиме видео-конференц-связи с 12:00 до 20:00. При этом граждан старше 65 лет и людей с заболеваниями, требующими соблюдения режима самоизоляции, временно принимать не планировали. О новом графике приема граждан сообщат дополнительно.