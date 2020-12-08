В Хабаровском крае льготникам изменили условия оплаты проезда в общественном транспорте Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае льготникам изменили условия оплаты проезда в общественном транспорте. В связи с этим внесли корректировки в краевое законодательство. Теперь льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщений - социальной транспортной картой (СТК) или бесконтактной картой «Мир» любого банка. Постановление подписал глава региона Михаил Дегтярев.

- Реабилитированным лицам и труженикам тыла в месяц полагается 1020 рублей, ветеранам труда, ветеранам военной службы, гражданам пожилого возраста, школьникам из многодетных семей - 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составит 300 рублей, - рассказали в министерстве соцзащиты населения края.

Напомним, что не использованные федеральными льготниками на проезд деньги текущего месяца переносятся на следующий месяц и сохраняются в течение календарного года. Изменения начнут действовать с 2021 года. Более подробная информация на сайте.