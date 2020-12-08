Ситуация по коронавирусу в Комсомольске 8 декабря 2020: лечится 251 пациент

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске 8 декабря 2020: лечатся 251 пациент Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 8 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре получают лечение 566 человек. Из них у 251 пациента официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали 56 человек, госпитализировали 62 пациента.

- В реанимационном отделении находится 29 пациентов. У четырех человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 311 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки госпитализировали 94 пациента с этим диагнозом, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать противоэпидемиологические меры - избегайте мест массового скопления людей, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте гаджеты. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.