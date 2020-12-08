«Приносим хабаровчанам извинения»: к освещению на улице Шелеста много вопросов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске не так давно сдали в эксплуатацию отремонтированную дорогу на улице Шелеста. Если к самой трассе вопросов нет, то к освещению здесь возникает много вопросов. Подрядчика за нарушение сроков установки фонарей собираются наказать - обязать заплатить штраф. Окончательная сумма неустойки будет известна, когда вдоль дороги загорятся все фонари.

Напомним, сдать дорогу подрядчик должен был 30 октября. Однако в ситуацию вмешалась непогода. Окончание работы по замене большого количества сетей на улице Шелеста сдвинулось на 11 ноября. К этой дате подрядчик не успел устранить недостатки. Светильники работали только по одной стороне улицы, а те, что горели, временами переходили в «мерцающий» режим.

- За каждый день просрочки подрядчику начисляют пени. Решить проблему с освещением на улице Шелеста организация обязуется до конца текущей недели. Мы приносим хабаровчанам извинения за причиненные неудобства, - рассказали в пресс-службе городской администрации.