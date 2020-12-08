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Хабаровчанин победил на конкурсе «Молодые дарования России»

Константин Вишневский занял третье место
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин победил на конкурсе «Молодые дарования России»

Хабаровчанин победил на конкурсе «Молодые дарования России»

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Хабаровчанин победил на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Воспитанник детской художественной школы 15-летний Константин Вишневский занял третье место. В детской художественной школе по программе «Живопись» он занимается три года. Об этом сообщили в краевом министерстве культуры.

По предварительной информации, в этом году на конкурс представили 2350 творческих работ из 74 регионов России. Во второй тур прошли 687 участников. Среди них были 339 воспитанников детских школ искусств и 348 студентов профессиональных образовательных учреждений (училищ и колледжей).

Отметим также, что творческое состязание проводят с целью сохранить и развивать систему художественного образования в стране. Также подобные конкурсы помогают выявлять и поддерживать молодые дарования, создавать подходящие условия для поддержки талантливых детей.

Культура