Почти 800 школьников перешли на дистант в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске на дистант перешли 783 школьника из 65,5 тысячи учащихся. На новую форму обучения детей переводят по заявлениям родителей. Мамы и папы принимают такие решения, чтобы уберечь свои отпрысков от заражения ОРВИ и коронавирусом.

- О переводе всех хабаровских школьников на дистант речи не идет. На работу в удаленном формате в краевой столице перешли и 44 учителя в возрасте старше 65 лет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в 70 классах из 26 хабаровских школ действует карантин. Число заболевших школьников - 349 человек. Кроме того, в девяти детских садах приостановлена работа 21 группы, из них одна закрыта в связи с коронавирусом. На больничном находятся 192 малыша.

Напомним, в школах и дошкольных учреждениях города действуют утренние фильтры, ведется санобработка поверхностей и классов, работают обеззараживатели воздуха, в наличии санитайзеры. Чтобы развести потоки учеников, скорректировали расписание уроков и графики питания.