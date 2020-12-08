В ЕАО медики получат «коронавирусные» выплаты за октябрь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ЕАО медики получат «коронавирусные» выплаты за октябрь. Документы уже направили в казначейство. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в течение двух суток сотрудники больниц увидят на своих счетах поступление денег. Ранее в учреждения здравоохранения были направлены средства для перерасчета отпускных выплат.

Напомним, с 1 ноября изменили порядок дополнительных выплат медицинским работникам. Доплату начислят по фактически отработанным нормативным сменам, когда сотрудники контактировали с больными коронавирусом. Выплаты планируют произвести до 15 декабря.

Отметим также, что в регионе остается напряженной ситуация по коронавирусу. После выходных число вызовов скорой помощи и количество обращений в кабинеты неотложной помощи стабилизировалось. Ранее сообщалось, что в санатории «Кульдур» выявили три случая заражения. Отдыхающие приехали из Хабаровского края.