Предприниматели Дальнего Востока оформили более 30,5 тысяч бизнес-карт в Сбербанке Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 30,5 тысяч бизнес-карт Сбербанка оформили предприниматели Дальнего Востока за 11 месяцев 2020 года. Бизнес-карта – это банковская карта, которая привязывается к расчётному счету ИП или юридического лица. С ее помощью можно оплачивать покупки в интернете, рассчитываться с контрагентами, снимать наличные в банкоматах, оплачивать представительские, хозяйственные и другие расходы компании, а также иметь круглосуточный доступ к средствам на расчетном счете, кредитному лимиту до одного миллиона рублей, пользоваться спецпредложениями банка, получать кэшбэк и участвовать в акциях от партнеров.

С помощью подключения смс-банкинга можно легко контролировать расходы ИП или ООО: по каждой операции по бизнес-карте поступает смс-уведомление. Через интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн доступны отчеты, можно задавать лимиты по каждой карте и заказывать дополнительные карты.

Также с помощью карты можно вносить выручку на расчётный счет: у Сбербанка более 55 тысяч банкоматов по всей стране.

Как сообщил Сергей Москаленко, директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного Сбербанка, любому клиенту помогают найти идеальный продукт. Корпоративные карты позволяют ускорить многие бизнес-процессы, к примеру, отправить в командировку сотрудников, купить расходные материалы в офис, рассчитаться с партнерами. Еще один плюс - это снижение нагрузки на бухгалтерию. Контролировать и учитывать безналичные операции гораздо проще, чем при использовании наличных.

Классический вариант - дебетовая бизнес-карта, обеспечивающая круглосуточный доступ к средствам на расчетном счете компании. С ее помощью можно оплачивать любые товары и услуги без комиссии, снимать наличные, использовать акции и специальные предложения.

Бизнес-карта с кредитным лимитом до одного миллиона рублей позволяет оплачивать товары для бизнеса, используя кредитные средства во время льготного периода и не платить проценты. Акции и скидки от партнеров и увеличенный льготный период сделают использование бизнес-карты более выгодным.

В линейке представлены премиальные карты Visa и Mastercard, открывающие доступ к привилегиям от партнеров банка.

Моментальную бизнес-карту с бесплатным обслуживанием можно открыть всего за несколько минут. А цифровая карта Digital Business открывается виртуально, через интернет-банк и позволяет управлять средствами на счёте компании удаленно. Такую карту легко использовать для бесконтактной оплаты мобильным телефоном и рассчитываться не только в онлайн-магазинах, но и в офлайне.

Подробная информация о бизнес-картах Сбербанка представлена на сайте.