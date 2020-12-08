Более тысячи жителей Хабаровского края приняли участие в новом проекте «Сбер на связи» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый житель Хабаровского края может принять участие в бесплатном онлайн-проекте «Сбер на связи». Во время образовательных вебинаров руководители Хабаровского отделения Сбербанка отвечают на самые острые вопросы клиентов банка: как экономить на переводах с карты на карту, с помощью каких инструментов сохранять и преумножать свои деньги, почему могут отказать в выдаче кредита, как исправить кредитную историю, как с помощью ипотечных госпрограмм инвестировать в недвижимость, как научиться копить, как использовать бонусы «Спасибо» в Хабаровске.

«Сбер на связи» выходит на платформе Zoom каждую среду 2020 года – 2, 9, 16, 23 декабря в обеденное время с 13.00-13.30 часов.

Участие в проекте бесплатное и не требует регистрации.

Подключиться к вебинару 9 декабря 2020 года можно по QR-коду, либо по ссылке.