В Комсомольске-на-Амуре зачитали приговор обокравшему пенсионерку мужчине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре зачитали приговор обокравшему пенсионерку мужчине. Фигурант вытащил кошелек из сумки прямо на улице. Из материалов дела следует, что 81-летняя горожанка сделала покупки в одном из магазинов, расплатилась, забрала пакет с продуктами и ушла. Кошелек лежал вместе с продуктами.

- На улице пенсионерка заметила, что кто-то лезет к ней в сумку. Заявительница обернулась и увидела убегающего незнакомца. Она заметила пропажу кошелька, в котором были 10 тысяч рублей и банковские карты. Правоохранители установили, что к краже причастен 37-летний безработный ранее судимый местный житель, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина выбросил кошелек с картами, а деньги потратил на собственные нужды. На суде он с предъявленным обвинением согласился, свою вину признал полностью. В качестве наказания ему назначили лишение свободы на срок три года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.