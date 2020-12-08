О заповедниках Хабаровского края узнают посетители Музея природы Белогорья Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

О заповедниках Хабаровского края узнают в научной библиотеке, которая действует при музее природы Белогорья. Такой подарок в «Заповедном Приамурье» решили сделать после обращения сотрудников музея. Они направили письмо с просьбой оказать помощь в пополнении фондов библиотеки.

- Мы решили удовлетворить просьбу. В скором времени направим посылку с нашей новой полиграфией в Белгородскую область, - рассказала заместитель начальника отдела экологического просвещения и туризма ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алина Милежик. - Из красочных буклетов белгородцы узнают об особенностях заповедников края, в том числе о «Большехехцирском» и «Анюйском», и о национальном парке «Шантарские острова».

Среди полиграфии также будут настенные календари и почтовые открытки, проиллюстрированные пейзажами дальневосточной природы. Отправят в посылке и закладки-линейки, где изображен уникальный животный мир всех особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедное Приамурье».